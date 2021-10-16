Новосибирск, 16 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Вблизи здания школы в городе Татарске обнаружен малолетний с признаками отравления парами неустановленного газа. Врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребёнка», — уточнили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи осмотрели место происшествия, установили и допросили родственников и лиц из круга общения ребёнка, назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.