Барселона, Испания, 16 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман рассказал о состоянии аргентинского нападающего команды Серхио Агуэро, который пропустил начало сезона из-за травмы, перед матчем девятого тура чемпионата Испании с «Валенсией». Его слова 16 октября приводит Mundo Deportivo.

Кирилл Венедиктов Серхио Агуэро

«За последнее время он стал значительно лучше. В прошлом матче он провёл на поле 20−25 минут, и всё шло хорошо. Но пока Агуэро не хватает игрового ритма и определённой формы. Думаю, он наберёт всё это на практике. Его уровень не подвергается сомнению, он многое может дать команде. Самое главное — он в хорошей физической форме и готов помогать команде в матчах», — сказал он.

Отметим, Серхио Агуэро в период с 2011 по 2021 год играл за клуб «Манчестер Юнайтед» и пять раз стал в его составе чемпионом Англии. Летом нынешнего года игрок перешел в состав «Барселоны».