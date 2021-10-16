Москва, 16 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Компания VK (до недавнего времени Mail.Ru Group) запустила крупнейшую в России видеоплатформу VK Видео. Об этом сообщает пресс-служба VK.

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Новая платформа создана на базе видеоресурсов принадлежащих компании социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ежедневная аудитория VK Видео превышает 40 млн человек, что делает новую платформу крупнейшим видеосервисом в России. Весь контент VK Видео будет распределён по тематическим разделам «Фильмы», «Сериалы», «Спорт», «Детям» и «Трансляции».

Новая платформа будет поддерживаться на электронных устройствах всех типов. Среди возможностей видеосервиса отмечается собственная технология адаптивного видеостриминга, поддержка разрешения 4K и загрузки видео до 256 Гбайт, фоновый просмотр и неограниченное число зрителей для прямых видеотрансляций.

Ещё одним обновлением платформы стала новая система рекомендаций видео, созданная с использованием машинного обучения. Система различает более тысячи категорий видеоконтента.