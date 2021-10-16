Новосибирск, 16 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Наблюдавшиеся в конце сентября-начале октября сложные погодные условия снизили темпы уборочной кампании в Новосибирской области. Но урожайность сельхозкультур в регионе в этом году рекордно высока, сообщили в новосибирском министерстве сельского хозяйства.

Зерно

Уточняется, что с убранных на данный момент 85% площадей аграрии собрали уже 3 млн тонн зерна.

В Новосибирской области составлен план переброски техники в отстающие от графика районы. Хозяйства, уже справившиеся с обмолотом зерна, включили в него 178 своих высвободившихся зерноуборочных комбайнов.

Полностью убрали сельхозкультуры 132 новосибирских предприятия.