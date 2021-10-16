Ньюкасл, Великобритания, 16 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В качестве кандидатуры на пост главного тренера футбольного клуба «Ньюкасл» рассматривается главный наставник римской команды «Рома» Жозе Моуринью. Об этом 16 октября сообщает Il Messagero.

Aleksandr Osipov Жозе Моуринью

По информации источника, новый владельцы «Ньюкасла» рассчитывают на то, что португальский специалист будет способствовать улучшению международного имиджа клуба.

При этом сам Моуринью доволен своей работой в «Роме» и полностью сконцентрирован на ней.

Как сообщало, 7 октября стало известно, что инвестиционная группа из Саудовской Аравии приобрела 100% акций «Ньюкасла» за €358 млн.