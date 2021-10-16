Москва, 16 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Информация о приобретении московским футбольным клубом «Спартак» защитника донецкого «Шахтёра» Марка Мампаси, играющего на правах аренды за «Мариуполь», не соответствует действительности. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе «красно-белых».

Цитата из м/ф «Как казаки в футбол играли». реж.Владимир Дахно. 1970. СССР Футбол

Ранее появились сообщения о том, что «Спартак» заплатил за трансфер украинского игрока € 3 млн.

«Фейк», — заявил, комментируя эти сообщения, глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, Марк Мампаси является воспитанником донецкого «Шахтёра» и и имеет гражданство Украины. В нынешнем сезоне сыграл на правах аренды за «Мариуполь» в восьми матчах и отметился в них одной результативной передачей.