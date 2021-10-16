Москва, 16 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синие птицы» направлены в планируемый район посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Andrew Butko Спускаемый аппарат космического корабля Союз-16

Расстыковка корабля «Союз МС-18» с Международной космической станцией назначена на 17 октября в 04:14 мск. На этом корабле на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, а также режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Военнослужащие Центрального военного округа начали подготовку к встрече экипажа космического корабля. В обеспечении посадки задействовано более 200 человек, 12 вертолётов и три самолёта. Также для безопасной эвакуации космонавтов будут задействованы машины-амфибии «Синяя птица», которые уже отправились в район посадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября на МКС прибыл корабль «Союз МС-19» с режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. На станции киногруппа занималась съёмкой фильма «Вызов».