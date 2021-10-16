Флоренция, Италия, 16 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Сербский нападающий флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Душан Влахович не собирается продлевать контракт со своей нынешней командой. Об этом 16 октября сообщил агент игрока Дарио Ристич, его слова приводит портал FirenzeViola.

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«Душан не будет подписывать новый контракт с «Фиорентиной», — сказал он.

Также Ристич уточнил, что другой клуб, с которым у 21-летнего футболиста уже было соглашение, предлагал за Влаховича €60 млн с бонусами, но президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо отказался даже выслушать игрока и его агента.

«Он ответил, что Влахович для него как сын, он ни в коем случае не продал бы его и сделает все для продления контракта», — рассказал он.

«Мы не хотим вести переговоры о продлении контракта с «Фиорентиной», поэтому мы не хотим разговаривать ни с кем, ни с журналистами, ни с клубом», — также добавил Ристич.

Отметим, Душан Влахович выступает в составе «Фиорентины» с 2018 года и в общей сложности сыграл за клуб в 92 матчах, в которых забил 35 мячей и отдал пять голевых пасов. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.