Кострома, 16 октября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. С 15 декабря в Костромской области вели новые ограничения, продиктованные началом четвёртой волны коронавируса. Попасть в учреждения культуры, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные, студии, общепит в Костромской области возможно только при наличии QR-кодов, сертификатов вакцинации от COVID-19 или документов, подтверждающих перенесенную болезнь. Действовать введённые меры будут как минимум до 1 декабря текущего года. Корреспондент ИА REGNUM посетил несколько общественных мест, чтобы выяснить, как работают ограничения в реальной жизни и что думают о них костромичи.

Наталья Диева Предупреждение

Наталья Диева Предупреждение

Популярная столовая в Фабричном районе Костромы, час дня. Обычно здесь обедают преподаватели и студенты энергетического техникума, бизнесмены, рабочие местных предприятий. Девушка-администратор на входе проверяет документы у посетителей, в помощь ей на случай конфликтов неподалёку стоит заведующий производством.

— Добрый день. Покажите, пожалуйста, QR-код — обращается она к высокому пожилому посетителю.

— И давно у вас такие правила?

— С сегодняшнего дня, постановление губернатора.

— Да что вы говорите, и где же мне его откопать? — язвительно отзывается мужчина, но все же достаёт телефон и спустя несколько минут находит заветную ссылку.

Документов, подтверждающих принадлежность QR-кода, у него не спрашивают.

«Негатива много, но я приятно удивлена, что мы развернули очень мало людей. Менее процента от общего числа посетителей. Мат в мой адрес — это естественно. Но в целом обстановка меня порадовала. Народ идёт больше адекватный», — объяснила менеджер заведения Ольга.

В зале, рассчитанном на несколько десятков мест, сидят 5 человек

— Что, у вас теперь только «избранные» проходят? — спрашивает посетитель у уборщицы. Что-то их немного.

— Да, видимо все испугались. Какой-то массовый «обморок». Обычно у нас аншлаг, а сейчас — сами видите.

Наталья Диева Пустой зал

Такая же картина наблюдается в ресторане при статусной гостинице, расположенной неподалёку от центра города и набережной Волги. За десятком аккуратно сервированных столов сидит лишь один человек:

«Я ничего против этих нововведений не имею. Прививку сделал давно, потому что у меня родители пожилые, страшно за них. Технических проблем с получением документов не возникло», — аргументировал свою позицию Виталий.

Другое мнение высказала посетительница кафе Светлана. Женщина самостоятельно приняла решение сделать прививки от COVID-19, но считает пропускную систему «популизмом». Она предлагает решить проблему с заболеваемостью, предлагая людям не кнут, но пряник.

«Скажу сразу — я не противник прививок и сразу вакцинировалась от COVID-19, понимая, что могу быть переносчиком. Кому-то это может стоить жизни. Кроме этого, поддерживаю самоизоляцию для пенсионеров. Но QR-коды считаю популизмом. Эти меры введены, чтобы показать обществу, что власть что-то делает. Конечно, в какой-то степени это поможет, но не решит весь вопрос. Работать нужно по-другому. Проблема заключается в том, что часть людей у нас тёмные, непросвещенные. Диким слухам доверяют не только бабульки, но и молодёжь. Бабушки мне на работе предсказывают, что я умру через год из-за прививки, молодёжь не хочет прививаться, потому что считает себя оппозицией. Вот такой дурдом. И все это накладывается на тотальное недоверие людей к власти. Изначально нужно было давать людям полный доступ к информации, грамотно и наглядно вести разъяснительную работу. В краткосрочной перспективе метод запрещения не сработает эффективно. Нужно придумывать «плюшки» для людей — розыгрыш квартир, выплачивать деньги за прививки. Возможно, стоит закрыть отдельные сферы — например, образование».

Наталья Диева Кинотеатр

Интересно, что среди костромичей, недовольных мерами, ясно просматривается запрос на справедливость и максимально жёсткие решения. Сразу несколько человек в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказали, что стали бы больше уважать чиновников, если бы ограничения распространили на все сферы жизни и «позакрывали людей по домам».

«Дурдом. Абсурд. Почему именно общепит и малый бизнес? Вы посмотрите, что в общественном транспорте и поликлиниках происходит. Возникает ощущение, что власти целенаправленно душат определенные сферы. Если уж вводить жёсткие меры — то везде. И в больницах, и в продуктовых магазинах, и в автобусах. Для всех. Вот это было бы справедливо», — высказался посетитель кафе Андрей.

«В средние века при борьбе с эпидемиями всех запирали по домам на месяц-два, и ничего. И сейчас так же надо сделать. А если кто в магазин не за хлебушком вышел, а погулять — быстро к стенке. А сегодня как? Меры есть, но проверки все равно крайне редкие. В кино ты входишь с маской, а в зале её спускаешь и садись на места какие хочешь. В транспорте то же самое. С начала пандемии ни одной проверки не видел. То, что делается сейчас — популизм. Не надо было изначально играть в добровольность с вакцинацией. Сказали бы сразу — прививки для всех кроме отводов по здоровью обязательны, и точка. Поворчали бы, но сделали. А тут сначала пообещали, а потом начинают закручивать гайки», — высказал неожиданное для молодого человека мнение киноман Евгений.

«Надо России полностью закрываться, вся зараза идёт извне. И для стариков на самоизоляции нужны волонтёры, которые принесут продукты. Они как бы есть, но их недостаточно. В больших городах это обеспечить проще, а в деревне никак. Туда надо силы посылать», — предложил многодетный отец Алексей, пришедший в кино вместе с семьёй.

Наталья Диева Посещаемость фитнес-залов в первый день действия мер по наблюдениям владельцев упала на 60%

Ограничения затронули и спортивную сферу. Первыми о несправедливости мер заговорили владелицы костромских фитнес-клубов Екатерина Андреева и Анастасия Тулайдан. Девушки выложили в социальных сетях посты с призывами максимально распространить информацию, заявили о решении «писать письму губернатору» и даже успели поблагодарить друг друга за смелость.

https://www.instagram.com/p/CU2xVsaMQsY/

В качестве основных аргументов активистки указали возможную опасность вакцины для нерожавших девушек и неуместность попытки отнять у людей возможность «укрепить иммунитет и снять стресс». Впрочем, дальше этого борьба не пошла — Андреева отказалась комментировать свою позицию и общаться с любыми СМИ. Так же поступили руководители нескольких популярных спортивных площадок. Поговорить с журналистами согласился директор костромского фитнес-клуба Алексей Иванов:

«Больные люди на тренировки просто не смогут прийти. Важно понимать, что спорт нацелен на укрепление здоровья, повышение иммунитета. Залы у нас регулярно обрабатываются, скученности нет. Поэтому введение этих мер для нас считаю парадоксальным. Думаю, общим итогом посещаемость у нас снизится как минимум на 50%, многие возвращают абонементы, высказывают недовольство, спрашивают, когда это закончится. Хотелось бы, чтобы решения оперативного штаба были открытыми — бизнес должен представлять, что его ждёт. А нас за неделю до начала действия запретов поставили в известность, и всё», — сказал бизнесмен.

Наталья Диева Толпа посетителей у драматического театра им. А. Н. Островского

В первый день действия ограничений не обошлось без информационных казусов. Так, департамент культуры, курирующий все заведения этой отрасли в регионе, вольно трактовал приказ губернатора и потребовал от организаций пускать посетителей исключительно по QR-кодам. Впрочем, на посещаемость некоторых организаций это не повлияло. Так, драматический театр имени Островского в Костроме принял обычное количество посетителей. Обычно театралы сдают не больше 3 билетов на спектакль, в этот раз количество отказов увеличилось до 6. Одного пенсионера, пришедшего с бумажным сертификатом о профилактических прививках, пришлось отправить домой. При этом посетители театра проявили удивительное единодушие касательно прививок и эпидемиологических мер:

«Надо так надо. Поддерживаю все, что вводят власти. Они знают, как лучше поступить. Я как гражданин должен не сопротивляться и помочь общему делу», — сказал Михаил.

«Никаких проблем в том, чтобы привиться и получить QR-код нет. Так зачем скандалить? Нужно сделать, что требуется, и все», — объяснил свою позицию пенсионер Андрей Владимирович.

«Мы с Иваново, работаем на текстильном предприятии. У нас тоже всё жёстко, и новые меры мы считаем оправданными. В них нет ничего плохого. Мы поддерживаем руководство областей в этом», — объяснили Андрей и Анна, семейная пара.

В целом руководители организаций, попавших под действие приказа, сказали, что «боялись этого дня сильнее, чем было нужно». По их словам проверяющие и посетители привыкли к ограничениям. Люди предпочитают отказываться от походов в общественные места, либо отстаивают свою позицию с помощью слов. Драк и нападений на персонал не возникало.

Как пояснил ИА REGNUM источник в системе здравоохранения, в России для оценки опасности ситуации с COVID-19 существует закрытый «индекс риска». Его рассчитывают по специальной формуле с учётом прироста числа умерших за последние 2 недели, приростом заболеваемости за этот же период, доли вакцинированного населения, летальности больных с COVID-19 и пневмонией и других факторов.

Сумма баллов складывается в шкалу от 1 до 10, где 1−4 «низкий риск», 5−6 «средний риск», 7−9 «высокий риск». Он влечёт запрет массовых мероприятий, перевод части работников на «удалёнку», отмену диспансеризации, приём плановых пациентов в минимальном объёме, развертывание резервных коек в ковид-клиниках и поддержание доли свободных мест на уровне не менее 20% от общего количества. На уровне от 10−11 властям предлагается рассматривать вопрос о введении локдауна. Общероссийский показатель определён на уровне 6,48. Для Костромской и Ивановской областей индекс составляет 8,06, для Ярославской — 7,37.

Помогут ли новые меры снизить заболеваемость в Костромской области? Как уговорить горожан сделать прививки? Пока что это тема для дискуссии. Чётких ответов на эти вопросы нет.