Пустые залы, недоверие и желание «сильной руки» — в Костроме ввели QR-коды
Кострома, 16 октября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. С 15 декабря в Костромской области вели новые ограничения, продиктованные началом четвёртой волны коронавируса. Попасть в учреждения культуры, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные, студии, общепит в Костромской области возможно только при наличии QR-кодов, сертификатов вакцинации от COVID-19 или документов, подтверждающих перенесенную болезнь. Действовать введённые меры будут как минимум до 1 декабря текущего года. Корреспондент ИА REGNUM посетил несколько общественных мест, чтобы выяснить, как работают ограничения в реальной жизни и что думают о них костромичи.
Популярная столовая в Фабричном районе Костромы, час дня. Обычно здесь обедают преподаватели и студенты энергетического техникума, бизнесмены, рабочие местных предприятий. Девушка-администратор на входе проверяет документы у посетителей, в помощь ей на случай конфликтов неподалёку стоит заведующий производством.
Документов, подтверждающих принадлежность QR-кода, у него не спрашивают.
В зале, рассчитанном на несколько десятков мест, сидят 5 человек
Такая же картина наблюдается в ресторане при статусной гостинице, расположенной неподалёку от центра города и набережной Волги. За десятком аккуратно сервированных столов сидит лишь один человек:
Другое мнение высказала посетительница кафе Светлана. Женщина самостоятельно приняла решение сделать прививки от COVID-19, но считает пропускную систему «популизмом». Она предлагает решить проблему с заболеваемостью, предлагая людям не кнут, но пряник.
Интересно, что среди костромичей, недовольных мерами, ясно просматривается запрос на справедливость и максимально жёсткие решения. Сразу несколько человек в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказали, что стали бы больше уважать чиновников, если бы ограничения распространили на все сферы жизни и «позакрывали людей по домам».
Ограничения затронули и спортивную сферу. Первыми о несправедливости мер заговорили владелицы костромских фитнес-клубов Екатерина Андреева и Анастасия Тулайдан. Девушки выложили в социальных сетях посты с призывами максимально распространить информацию, заявили о решении «писать письму губернатору» и даже успели поблагодарить друг друга за смелость.
https://www.instagram.com/p/CU2xVsaMQsY/
В качестве основных аргументов активистки указали возможную опасность вакцины для нерожавших девушек и неуместность попытки отнять у людей возможность «укрепить иммунитет и снять стресс». Впрочем, дальше этого борьба не пошла — Андреева отказалась комментировать свою позицию и общаться с любыми СМИ. Так же поступили руководители нескольких популярных спортивных площадок. Поговорить с журналистами согласился директор костромского фитнес-клуба Алексей Иванов:
В первый день действия ограничений не обошлось без информационных казусов. Так, департамент культуры, курирующий все заведения этой отрасли в регионе, вольно трактовал приказ губернатора и потребовал от организаций пускать посетителей исключительно по QR-кодам. Впрочем, на посещаемость некоторых организаций это не повлияло. Так, драматический театр имени Островского в Костроме принял обычное количество посетителей. Обычно театралы сдают не больше 3 билетов на спектакль, в этот раз количество отказов увеличилось до 6. Одного пенсионера, пришедшего с бумажным сертификатом о профилактических прививках, пришлось отправить домой. При этом посетители театра проявили удивительное единодушие касательно прививок и эпидемиологических мер:
В целом руководители организаций, попавших под действие приказа, сказали, что «боялись этого дня сильнее, чем было нужно». По их словам проверяющие и посетители привыкли к ограничениям. Люди предпочитают отказываться от походов в общественные места, либо отстаивают свою позицию с помощью слов. Драк и нападений на персонал не возникало.
Как пояснил ИА REGNUM источник в системе здравоохранения, в России для оценки опасности ситуации с COVID-19 существует закрытый «индекс риска». Его рассчитывают по специальной формуле с учётом прироста числа умерших за последние 2 недели, приростом заболеваемости за этот же период, доли вакцинированного населения, летальности больных с COVID-19 и пневмонией и других факторов.
Сумма баллов складывается в шкалу от 1 до 10, где 1−4 «низкий риск», 5−6 «средний риск», 7−9 «высокий риск». Он влечёт запрет массовых мероприятий, перевод части работников на «удалёнку», отмену диспансеризации, приём плановых пациентов в минимальном объёме, развертывание резервных коек в ковид-клиниках и поддержание доли свободных мест на уровне не менее 20% от общего количества. На уровне от 10−11 властям предлагается рассматривать вопрос о введении локдауна. Общероссийский показатель определён на уровне 6,48. Для Костромской и Ивановской областей индекс составляет 8,06, для Ярославской — 7,37.
Помогут ли новые меры снизить заболеваемость в Костромской области? Как уговорить горожан сделать прививки? Пока что это тема для дискуссии. Чётких ответов на эти вопросы нет.