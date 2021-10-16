Москва, 16 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Актёр и театральный режиссёр Борис Ташкентский умер на 85 году жизни. Об этом сообщается на сайте музыкально-драматического театра «Ромэн».

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"Борис Рошельевич был педагогом для многих артистов… Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру», — отметили в театре.

Борис Ташкентский работал в театре «Ромэн» с 1960 году. В 1962 году актёр закончил Щепкинское училище. Артист совмещал службу в театре со съёмками в кино — он сыграл в десятке фильмов, включая «Трефовый король», «Будулай, которого не ждут» и «Чардаш Монти».

С 1972 года Ташкентский начал режиссёрскую деятельность, он поставил спектакли Большая волна Ганга», «Закон предков» и «Цвет вишни». В 1991 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР, в 2001 году — награждён Орденом Дружбы.