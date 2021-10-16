Сочи, Краснодарский край, 16 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сочи», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), собирается разорвать контракт со своим нападающим Игорем Руденковым. Об этом 16 октября сообщает «Чемпионат».

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По информации источника, после этого 26-летний хоккеист заключит соглашение с магнитогорской командой «Металлург», которое будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

При этом ранее Руденков и форвард Даниил Ильин были выведены из состава сочинского клуба.

Отметим, Игорь Руденков играет за «Сочи» с сезона 2020/2021 и в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 15 матчах, сумев набрать в них четыре (две шайбы + две результативные передачи) очка.