Москва, , 14:39 — REGNUM Вице-премьер России Александр Новак заявил, что позиция Украины по газовому вопросу является иждивенческой в отношении других стран. Об этом Новак заявил сегодня, 16 октября, в интервью телеканалу «Россия 1».

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«Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен: Россия должна что-то, Европа должна, США должны — иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда», — с негодованием рассказал Новак.

Он также отметил, что у него вызывает удивление, что Украина упорно отказывается покупать газ у России напрямую, но при этом покупает все тот же российский газ, но у евросоюзных посредников, переплачивая за него 20−30%.

«Это вызывает удивление», — сказал Новак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новак посчитал очень странным вести разговоры о новом транзитном газовом контракте с Украиной, тогда как действующий контракт продлится пещё 3,5 года.