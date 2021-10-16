Новосибирск, , 14:40 — REGNUM В Новосибирске готовность к зиме дорожной техники, участвующей только в зимней уборке — 64%, круглогодичной — 80%. Такие данные были приведены на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

На сегодняшний день парк специализированной техники для уборки дорожных улиц Новосибирска насчитывает 467 единиц.

Уточняется, что к зимнему сезону в городе заготовили 104 тысячи тонн противогололёдных материалов, состоящих из отсева дробления горных пород. Также подготовлены десять площадок для временного складирования снега. Отмечается, что в течение всего зимнего периода на улице «Широкая» будет работать снегоплавильная станция.