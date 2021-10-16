Новосибирск, 16 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Новосибирске готовность к зиме дорожной техники, участвующей только в зимней уборке — 64%, круглогодичной — 80%. Такие данные были приведены на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

На сегодняшний день парк специализированной техники для уборки дорожных улиц Новосибирска насчитывает 467 единиц.

Уточняется, что к зимнему сезону в городе заготовили 104 тысячи тонн противогололёдных материалов, состоящих из отсева дробления горных пород. Также подготовлены десять площадок для временного складирования снега. Отмечается, что в течение всего зимнего периода на улице «Широкая» будет работать снегоплавильная станция.