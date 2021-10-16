Сеул, 16 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Испытательный запуск южнокорейской ракеты-носителя KSLV-II назначен на 21 октября, заявил директор отдела обеспечения качества и надежности пусковых установок Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) Хан Сан Ёп агентству Reuters.

Kari.re.kr KSLV-II

Пуск новой ракеты будет производиться с макетом космического аппарата. Планируется, что KSLV-II позволит выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 1,5 тонны.

Южная Корея разрабатывает ракету-носитель KSLV-II с 2010 года. Первая ракета этого семейства — KSLV или Nuri — создавалась совместно с российским предприятием ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.

Хан Сан Ёп отметил, что новая ракета разработана южнокорейскими специалистами самостоятельно. Он добавил, что наличие собственной ракеты позволит стране обеспечить полный контроль над выводимой на орбиту «конфиденциальной полезной нагрузкой».

Ранее при запуске военных спутников правительству Южной Кореи приходилось обращаться к услугам иностранных компаний. В 2020 году южнокорейский военный спутник связи был выведен на орбиту носителем Falcon 9 американской компании SpaceX.