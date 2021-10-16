Тосно, Ленинградская область, 16 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области женщина с коляской переходила железную дорогу на красный сигнал светофора и попала под поезд. Об этом происшествии 16 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Neu-Zwei Поезд

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе Ленинградской области утром в субботу. По предварительным данным, мать с коляской, в которой была ее дочь, переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате проезжающий пассажирский поезд № 756 Москва — Санкт-Петербург совершил наезд на коляску. Пострадавшая девочка была госпитализирована в больницу, где скончалась.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, исправность и работоспособность оборудования железнодорожного пешеходного перехода, действия машиниста скоростного поезда, при наличии оснований примет меры реагирования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.