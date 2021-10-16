Астана, 16 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб из Нур-Султана «Астана» уверенно обыграл команду «Зелёна-Гура» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Об этом 16 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Велотрек Сарыарка» в Нур-Султане и закончился в пользу хозяев со счетом 84:70.

Наиболее результативными игроками встречи стали американский защитник и разыгрывающий «Астаны» Джейлен Бэрфорд и Энтони Хики, которые оба набрали во встрече по 24 очка.

У «Зелёна-Гуры» самым результативным стал сербский защитник Неманья Ненадич, на счету которого 14 очков за игру.

Отметим, в следующем матче Единой лиги ВТБ «Астана» 7 ноября сыграет на выезде с саратовской командой «Автодор», а «Зелёна-гура» 25 октября примет у себя клуб «Нижний Новгород».