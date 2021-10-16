Салехард, 16 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 15 октября выявили ещё 120 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 52 210 заразившихся. Из них 7685 — на производственных объектах и месторождениях. 767 граждан госпитализированы. Из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели 49 865 граждан. А число умерших от COVID-19 выросло на три и достигло 717.