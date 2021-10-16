Москва, 16 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 в России оценивается в 45%. такие данные привел сегодня, 16 октября, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Федеральный оперативный штаб впервые с начала кампании по массовой вакцинации против коронавируса начал публиковать данные по количеству вакцинированных.

Согласно этим данным, по состоянию на 16 октября, полностью вакцинированы в России 47 558 639 человек. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 45%.

Напомним, что кампания по массовой вакцинации стартовала в январе 2021 года.