Москва, 16 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пополнился форвардом Игорем Швыревым. Об этом 16 октября пресс-служба команды из Москвы.

Хоккей

Уточняется, что соглашение с 23-летним рассчитано до конца нынешнего сезона.

Отметим, Игорь Швырев в период с 2015 по 2018 год играл в составе магнитогорской команды «Металлург», после чего два года играл за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и затем вернулся в Магнитогорск. Он провел в КХЛ в общей сложности 100 матчей и смог набрать в них девять (четыре шайбы + пять результативных передач) очков.