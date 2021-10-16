Санкт-Петербург, 16 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Лауреатом литературной премии имени Н. В. Гоголя в категории традиционной прозы стал Сергей Арно. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ф. А. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя. около 1850

Церемония вручения ежегодной премии прошла 15 октября в Доме писателя. Сергей Арно со сборником рассказов «Восстание снов» стал лауреатом в номинации «Шинель».

Победителем в номинации документальной прозы «Портрет» жюри признало Екатерину Варкан с книгой «Тайны драгоценных камней и украшений». Московский прозаик Олег Новгородов со сборником рассказов «Шоссе Петля» стал лауреатом премии в номинации «Вий».

Премия имени Гоголя учреждена Союзом писателей Санкт-Петербурга в 2003 году. В 2020 году церемония вручения премии проводилась в режиме онлайн, в 2021 году организаторы вернулись к обычному формату.