Новосибирск, 16 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 октября, за минувшие сутки из-за ОРВИ зарегистрировано 4170 обращений. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Отметим, что днем ранее, по данным на 15 октября, за сутки было зарегистрировано 4683 обращения из-за ОРВИ.

Отметим, что на утро сегодня, 16 октября, в регионе зарегистрировано 66 547 случаев заражения коронавируса (+241 за сутки), в том числе у 5989 детей; 52 172 пациента полностью выздоровели (+146 за сутки); умерли 3185 человек (+11 за сутки).