Москва, 16 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Российскому лыжнику Александру Большунову сделали операцию на верхней челюсти. Об этом 16 октября сообщает «Матч ТВ».

Цитаата из видео на YouTubeсс Александр Большунов

Уточняется, что спортсмен был прооперирован по причине запущенной проблемы с кистой, ушедшей в кость, при этом причиной последней стала неправильно залеченная пломба нервного канала зуба.

Также отмечается, что личный тренер спортсмена Юрий Бородавко рассказал, что на восстановление Большунову потребуется около десяти дней и через два-три дня после этого лыжнику снимут швы и он сможет возобновить процесс тренировок.

Отметим, Александр Большунов является двукратным чемпионом мира и победителем «Тур де Ски». Также спортсмен является обладателем золотой награды чемпионата мира в скиатлоне.