Лыжник Большунов перенес операцию на верхней челюсти
Москва, 16 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Российскому лыжнику Александру Большунову сделали операцию на верхней челюсти. Об этом 16 октября сообщает «Матч ТВ».
Уточняется, что спортсмен был прооперирован по причине запущенной проблемы с кистой, ушедшей в кость, при этом причиной последней стала неправильно залеченная пломба нервного канала зуба.
Также отмечается, что личный тренер спортсмена Юрий Бородавко рассказал, что на восстановление Большунову потребуется около десяти дней и через два-три дня после этого лыжнику снимут швы и он сможет возобновить процесс тренировок.
Отметим, Александр Большунов является двукратным чемпионом мира и победителем «Тур де Ски». Также спортсмен является обладателем золотой награды чемпионата мира в скиатлоне.