Берлин, 16 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Поставки электромобилей немецкой марки Volkswagen в третьем квартале текущего года выросли на 109% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает портал Electrek.

(сс) Simon Volkswagen

С июля по сентябрь 2021 года компания Volkswagen реализовала 122,1 тыс. электромобилей. В третьем квартале 2020 года продажи составляли 58,6 тыс.

Ожидается, что всего в текущем году Volkswagen поставит более 390 тыс. электрических автомобилей. При сохранении темпов роста поставок уже в 2022 году продажи электромобилей Volkswagen могут превысить отметку в 1 млн.

Такие темпы роста могут позволить немецкому производителю сократить отставание от американской компании Tesla. В третьем квартале 2021 года компания из США реализовала 241,3 тыс. электромобилей, что на 73% больше показателей 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне член правления Volkswagen Клаус Зеллмер заявил, что немецкий концерн прекратит поставлять в страны ЕС автомобили с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.