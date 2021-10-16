Томск, 16 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 45 330. Из них излечились к настоящему времени 37 509, в том числе 61 за последние сутки.

За сутки также подтверждено два новых летальных случая от COVID-19. Всего, по состоянию на 16 октября, жертвами коронавируса стали 578 человек.