Москва, 16 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Артур Гусейнов не сумел уложиться в лимит своей весовой категории перед поединком с другим российским спортсменом Александром Шлеменко и должен будет отдать оппоненту часть гонорара. Об этом 16 октября сообщает «Чемпионат».

EliteXC Александр Шлеменко

В ходе взвешивания вес Шлеменко составил 84,2 кг, а вест Гуссейнова — 85,6 кг. При этом лимит средней весовой категории составляет 83,9 кг и максимально допустимый лишний вес составляет 500 г.

В результате этого, Гусейнов не уложился в лимит и из-за этого должен будет отдать оппоненту част гонорара и начнёт бой с жёлтой карточкой (что означает минус один балл в первом раунде).

Отметим, поединок с участием Шлеменко и Гуссейнова состоится 17 октября на турнире Eagle FC. В настоящее время в активе Александра Шлеменко 60 побед, 13 поражений и один поединок, который был признан несостоявшимся. У Артура Гусейнова 26 побед при десяти поражениях.