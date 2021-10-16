Ташкент, 16 октября 2021, 13:11 — REGNUM В город Термез (Узбекистан) прибыла делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности заместителя главы Временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. Об этом сообщает официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулджанов.
«Делегация прибыла в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита 7 октября 2021 года Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова в Афганистан», — отметил Кабулджнов.
Он сообщил, что на переговорах узбекскую делегацию возглавляет заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.