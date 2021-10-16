Пермь, 16 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Пермском крае 15 октября выявили 586 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Всего в регионе зафиксировали уже 110 169 случаев заражения. Выздоровели 95 022 человека. От COVID-19 скончались уже 5327 пациентов.

515 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Из них 230 подключены к аппаратам ИВЛ.