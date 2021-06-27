Циолковский, Амурская область, 16 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Блоки двух ракет-носителей «Союз-2.1б» и головных обтекателей к ним прибыли на космодром «Восточный» в ночь с 15 на 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Mil.ru Союз-2.1б

Доставка блоков производилась специальным железнодорожным составом. Прибывшие ступени ракет-носителей будут использоваться в предстоящих пусках в рамках федеральной программы стартов с «Восточного».

Доставленные блоки ракет стали первыми «Союзами-2», которые будут работать на новом виде топлива — нафтиле (РГ-1). Ранее этим топливом заправлялась только третья ступень носителя, для первой и второй ступени использовался керосин.

Переход на новое топливо призван уменьшить количество вредных выбросов и увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку. Также отказ от керосина (Т-1) связан с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае.