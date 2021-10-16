Монако, 16 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч десятого тура чемпионата Франции с «Леоном». Об этом 16 октября сообщает пресс-служба клуба.

Александр Головин

Также в заявке «Монако» отсутствуют испанский хавбек Сеск Фабрегас и защитник Джибриль Сидибе, которые вместе с 25-летним российским футболистом продолжают восстанавливаться от травм.

Отметим, Алексей Головин получил травму паха в матче девятого тура французской лиги между «Монако» и «Бордо» (3:0) и из-за этого вынужден будет пропустить около трех недель. Также из-за повреждения футболист не смог принять участие в октябрьских матчах сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года.