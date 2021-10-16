Абакан, 16 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 157 новых случаев заражения короновавирусом, треть из которых пришлось на жителей Абакана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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В 80 случаях обследования были проведены после появления симптомов ОРВИ и внебольничной пневмонии. 72 носителя входили в число контактных лиц.

«Всего с начала года в Хакасии выявлено 23 484 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 1,1, за 7 дней — 1,1», — добавили в правительстве.

По данным портал Стопкоронавирус. рф, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 41 036. К настоящему времени выздоровели 35 271 человек, скончались 1216 пациентов, в том числе 12 за последние сутки.