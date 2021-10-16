Москва, 16 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) собирается проконсультироваться с Международной федерацией футбола (ФИФА) по вопросу о возможности введения дополнительного трансферного окна в случае перехода на гибридную схему сезона. Об этом 16 октября сообщает «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Уточняется, что такое предложение было высказано совещании рабочей группы Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которая занимается обсуждением изменения формата первенства и до 17 ноября должна проработать в том числе юридические, маркетинговые и финансовые аспекты внедрения новой формулы в первенства ФНЛ и ФНЛ-2.

При этом после всестороннего изучения рабочей группой такого предложения, которая ранее подготовила нидерландская компания Hypercube, этот вопрос будет вынесен на общее собрание лиги.

Напомним, согласно проекту РФС, Российская Премьер-лига и ФНЛ продолжат играть по системе «осень-весна», а два низших дивизиона (включая новую буферную лигу) планируют перевести на «весна — осень».