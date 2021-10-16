РФС обратится к ФИФА о возможности перехода на гибридную систему
Москва, 16 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) собирается проконсультироваться с Международной федерацией футбола (ФИФА) по вопросу о возможности введения дополнительного трансферного окна в случае перехода на гибридную схему сезона. Об этом 16 октября сообщает «Матч ТВ».
Уточняется, что такое предложение было высказано совещании рабочей группы Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которая занимается обсуждением изменения формата первенства и до 17 ноября должна проработать в том числе юридические, маркетинговые и финансовые аспекты внедрения новой формулы в первенства ФНЛ и ФНЛ-2.
При этом после всестороннего изучения рабочей группой такого предложения, которая ранее подготовила нидерландская компания Hypercube, этот вопрос будет вынесен на общее собрание лиги.
Напомним, согласно проекту РФС, Российская Премьер-лига и ФНЛ продолжат играть по системе «осень-весна», а два низших дивизиона (включая новую буферную лигу) планируют перевести на «весна — осень».