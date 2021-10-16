Абакан, 16 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки зарегистрировано 12 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались семь женщин в возрасте от 67 до 90 лет и пятеро мужчин 50−89 лет. Таким образом, всего с начала года в республике жертвами коронавируса стали 849 человек.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 1206 пациентов. 12 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются ещё более 4 тыс. человек.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 830 (-143) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.