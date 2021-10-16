Москва, 16 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Звание заслуженных мастеров спорта получили фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по фигурному катанию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Мишина и Галлямов выступают в паре и в нынешнем году они стали победителями чемпионата мира в Стокгольме, а также командного первенства мира, которое проходила в Осаке.

В свою очередь, Козловский выступает в соревнованиях спортивных пар вместе с Александрой Бойковой и на чемпионате мира в столице Швеции они заняли третье место.

Уточняется, что, помимо этого, чемпион Европы по дзюдо Инал Тасоев и четырехкратный бронзовый призер чемпионата мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту Сергей Трофимов также получили звание заслуженного мастера спорта.