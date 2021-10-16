Иркутск, 16 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Иркутске задержаны трое местных жителей, организовавших деятельность пансионата «Доброта». Как сообщает 16 октября территориальное СУ СК РФ, 39-летняя женщина, ее супруг и 21-летняя дочь оказывали услуги по уходу за престарелыми и инвалидами, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в отсутствии у персонала медицинского образования и соответствующей лицензии.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Арест

Следствием установлено, что в марте 2021 года в пансионате скончалась женщина. Причиной её смерти стало отравление психотропными лекарственными препаратами. Женщине избран домашний арест. В отношении остальных суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека»).