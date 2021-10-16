Кызыл, 16 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Правительство Тувы утвердило новое постановление о снижении розничной стоимости угля, реализуемой на Каа-Хемском и Чаданском разрезах, до 2220,10 рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, решение вступает в силу сегодня, 16 октября.

Министерство труда и социальной политики Тувы Программа «Социальный уголь» в Туве

«Руководство ТГРК (Тувинская горнорудная компания, ИА REGNUM) уведомлено о новой отпускной цене на «чёрное топливо» и обязано его исполнять с 15.00 часов сегодняшнего дня», — отметили в правительстве.

Ранее компания оспорила предыдущий указ об ограничении предельных цен на уголь в Верховном суде республики. В связи с этим глава республики Владислав Ховалыг заявил о намерении судиться. По его словам, нормально, когда бизнес защищает свои интересы, но и власти республики не собираются отступать.

Глава отметил, что согласно расчётам, цена в 2220,10 рублей за тонну является компромиссной, позволяющая ТГРК работать с прибылью. При этом граждане требовали ещё большего снижения, однако это, по словам Владислава Ховалыга, поставило бы уже компанию в трудное положение.

«К сожалению, наши доводы и стремление договориться были отвергнуты. Что ж, будем судиться. И пока суд не примет окончательного решения, уголь должен продаваться разрезами ТГРК по доступной для населения республики цене. Будем и дальше защищать интересы наших граждан», — подчеркнул руководитель региона.