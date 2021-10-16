Вашингтон, 16 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Туристические космические полёты на кораблях SpaceShipTwo американской компании Virgin Galactic возобновятся не ранее четвёртого квартала 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ronrosano Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity

В Virgin Galactic объявили о запуске программы по усовершенствованию космических кораблей серии SpaceShipTwo. Доработка призвана устранить возможную проблему со снижением прочности некоторых компонентов корабля в процессе эксплуатации.

После завершения этих работ будет проведено несколько испытательных полётов, включая ранее запланированную миссию со служащими военно-воздушных сил Италии. После завершения программы испытаний в компании рассчитывают начать коммерческие полёты.

Компания Virgin Galactic разработала корабли серии SpaceShipTwo для суборбитальных туристических полётов. Последний испытательный полёт корабля этой серии состоялся 11 июля 2021 года, одним из пассажиров стал глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон.