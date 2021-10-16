Бразилиа, 16 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Бразильский защитник Дани Алвес хотел бы снова подписать контракт с футбольным клубом «Барселона». Об этом 16 октября сообщает телеканал Esport3.

Liondartois Дани Алвес

По данным источника, 38-летний футболист готов получать небольшую зарплату и возвращение в состав каталонской команды является для него наиболее приоритетным вариантом.

При этом в сентябре игрок остался без клуба после того, как расторг контракт с бразильской командой «Сан-Паулу», в составе которой играл с 2019 года.

Отметим, Дани Алвес играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год и за это время сыграл за каталонскую команду в 391 матче, отличившись в них 21 голом и 101 результативной передачей. Также он вместе с клубом три раза победил в Лиге чемпионов, шесть раз выиграл чемпионата Испании, и по четыре раза стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.