16 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Трухан, , 12:19 — REGNUM Белорусские власти объявили дату референдума по новой редакции конституции, и теперь готовятся представить её текст. Более чем вероятно, что достаточно большому числу белорусских граждан он не понравится.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Постулируя верность единственной провластной точки зрения, белорусский официоз отказался от диалога даже с умеренно несогласной частью общества (управляемая «оппозиция» — не в счёт) и зачистил СМИ. Люди предсказуемо идут в Интернет и телеграм-каналы. Есть оценки, что свыше 70% белорусских телеграм-каналов — политической направленности. В процентном отношении это даже больше, чем на Украине, не говоря уж о России, где большинство телеграм-каналов имеет развлекательный контент.

Учитывая, что постановление Совмина Белоруссии от 12.10.2021 №575 носит, скорее, технический характер (определяется порядок ведения базы данных по причастным к экстремизму и вводится уточнённый порядок оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет экстремизма), а сам закон «О противодействии экстремизму» действует с 2007 года, никакой необходимости в масштабной информационной кампании не было, если принимать как цель разъяснение нового нормативного правового акта.

Другое дело, если ставилась задача запугать подписчиков оппозиционных телеграм-каналов. Тогда всё логично.

Отметим, что МВД РБ сообщило, что были установлены владельцы, администраторы и активные пользователи оппозиционных телеграм-каналов. По сути, сформирован круг кандидатов на уголовное преследование, поскольку разъяснений, чем активный пользователь отличается от просто подписчика, я не нашёл. По-видимому, их не будет, и в «активные пользователи» будут записывать «на глазок», руководствуясь ситуативными соображениями.

Гражданам РБ это грозит тем, что, применительно к телеграм-каналам и аккаунтам/страницам в иных социальных сетях, правоохранители могут произвольно устанавливать «экстремистские сообщества» в составе владельцев, администраторов и части подписчиков («активных пользователей»), причём «часть» — это любое количество подписчиков, которых сочтут необходимым привлечь. Или любые персоналии среди подписчиков. Формально они будут привлекаться к ответственности не за подписку на чьи-то аккаунт или канал, а как участники экстремистского сообщества.

Здание МВД Белоруссии. (сс) Anna Chervonets

Учитывая крайнюю широту трактовки экстремизма в белорусском законе, под его действие попадает любое несогласие с решениями действующей власти. Любая критика официальной версии белорусской истории. И в любом случае любое возражение против проекта белорусской конституции или выражение нежелания голосовать на референдуме, как в принципе, так и строго «за».

Вспомним, что Александр Лукашенко собирается законодательно определить, что такое гражданское общество Белоруссии и кого можно отнести к нему. Не забудем, что Лукашенко 12 октября подписал Декрет № 6, которым вносятся изменения в Декрет № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», определив, что в обязательной при приёме на работу в государственные органы и организации характеристике должны указываться «отношение к государственным и общественным институтам».

Создание «Республиканской комиссии по проведению оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма», своего рода общественного суда над «информационными экстремистами», укладывается в логику попытки создания белорусскими властями тотально управляемого общества. Так и до категории «мыслепреступления» дойдут или до кары за невосторженный образ мыслей.

Я не могу прогнозировать реакцию ни ЕС, ни властей России. Просто отмечу, что в Российской Федерации несколько иная точка зрения на сей счёт (вспомним последние по времени выступления Владимира Путина и иных должностных лиц).

Также отмечу, что такие действия белорусских властей вряд ли приведут к успешному для них результату. Просматривать те же телеграм-каналы возможно и без подписки, а доходы основных из них от количества подписчиков не зависят. Да и ботофермы никто не отменял.

Интернет на территории РБ отключать надо. Чего уж мелочиться-то.