Омск, 16 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Омске вступил в силу приговор по делу об убийстве двух лиц без определенного места жительства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, суд первой инстанции ранее признал двоих обвиняемых виновными в убийстве из хулиганских побуждений.

tjrn Теплотрасса

В середине апреля 2020 года осужденные возвращались домой после распития спиртного. По пути у 43-летнего мужчины возникло желание кого-нибудь избить. Его поддержал 28-летний товарищ.

Свернув с дороги они увидели возле теплотрассы бездомного, с которым спровоцировали конфликт. Потерпевший выхватил нож, пытаясь защититься, однако нападавшие отобрали оружие и нанесли им несколько ударов по телу мужчины, в результате чего тот скончался.

После расправы фигуранты направились домой, но тут их окликнул второй бездомный, попросив сигарет и зажигалку. Подумав, что тот мог стать свидетелем убийства, они напали на него, избили, затем придушили эластичным бинтом, после чего пошли домой.

«Увидев, что мужчина подает признаки жизни, они вернулись к нему и вновь начали наносить множественные удары ногами в область головы и грудной клетки. Затем 43-летний мужчина наступил ногой на шею потерпевшему и несколько минут удерживал ногу. Потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в прокуратуре.

Суд первой инстанции приговорил обвиняемых к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на20 лет 1 месяц и 20 лет соответственно. Сторона защиты попыталась обжаловать приговор, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.