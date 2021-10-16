Калуга, 16 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 160 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на информацию федерального штаба от 16 октября. Днём ранее, 15 октября, в регионе было зарегистрировано 155 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 50 443 человек, 48 014 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 781человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.