Нижнекамск, Татарстан, 16 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расторг контракт со своим словацким нападающим Либором Гудачеком. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба команды из Нижнекамска.

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Уточняется, что руководство команды расторгло соглашение с 31-летним хоккеистом по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Либора за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, в нынешнем сезоне Либор Гудачек сыграл в составе «Нефтехимика» в 11 матчах и отличился в них тремя результативными пеередачами.