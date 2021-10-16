Москва, 16 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Проблема дефицита ряда моделей автомобилей на российском рынке сохранится до середины 2022 года. Об этом представители дилерских центров сообщили агентству ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметили, что продажи новых авто в России падают третий месяц подряд. Падение продаж частично объясняется дефицитом некоторых моделей из-за сбоев в поставках электронных компонентов.

В РОАД считают, что дефицит на российском автомобильном рынке сохранится в первом квартале 2022 года. Также в ассоциации ожидают дальнейшего роста цен практически у всех брендов.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский добавил, что сильнее всего ощущается дефицит наиболее высокотехнологичных моделей автомобилей. Он отметил, что некоторые производители из-за этой проблемы поставляют авто без таких опций, как мультимедийные дисплеи и камеры кругового обзора.

Гендиректор ГК «Автоdom» Андрей Ольховский заявил, что в ближайшее время ожидается дальнейшее повышение цен на автомобили в России. Он подчеркнул, что спрос и предложение достигнут равновесия только к концу 2022 или началу 2023 года.