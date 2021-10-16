Томск, 16 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Томской области с 4 по 15 октября первым компонентом вакцины от коронавируса привились 9 313 жителей. Общее число привитых в регионе, таким образом, достигло 312,1 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Более половины вакцинированных проживают в Томске — 165,7 тыс. человек. Далее по числу привитых следуют город Северск, а также Томский и Колпашевский районы.

Добавим, что всего в регионе развёрнуто 163 пункта вакцинации. Прививочные кабинеты работают в каждой районной больнице, в отдаленных поселках открыты 65 пунктов в ФАПах и общеврачебных практиках.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября жителям при посещении заведений общепита потребуется сертификат о вакцинации. С 15 ноября аналогичные правила вводятся для парикмахерских, салонов красоты, бассейнов, фитнес-клубов, библиотек, музеев, кинотеатров.