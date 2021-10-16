Пермь, 16 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за распространения коронавируса оперштаб собирается ввести дополнительные меры. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В частности, обсуждается вопрос о расширении числа общественных мест, в которые не смогут попасть невакцинированные граждане. Кроме того, предполагается строгая изоляция лиц, имеющих высокие риски тяжёлого протекания COVID-19 в случае заражения коронавирусом. Речь идёт о гражданах возрастом 65 лет и старше, не имеющих иммунитета к COVID-19.

Губернатор Дмитрий Махонин отмечает, что обстановка продолжает ухудшаться. «Нам необходимы дополнительные ограничительные меры, адекватные ситуации», — подчеркнул чиновник. И добавил, что иначе сдержать распространение коронавирусной инфекции не удастся.