Киев, , 11:30 — REGNUM Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук официально оспорил выдвинутые против него офисом генерального прокурора обвинения в финансировании терроризма в 2014—2015 гг.

Виктор Медведчук Zagittya.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Медведчук, в частности, указывает, что ДНР или ЛНР по законодательству Украины может быть признана террористической организацией только и исключительно по решению суда.

«У нас в течение 2017-го, 2018-го и 2019 года есть несколько дел по Украине, когда в тех или иных случаях отдельно республики Донбасса признавались террористическими организациями… Но ничего общего с тем периодом, который сегодня вменяется — ноябрь 2014-го — январь 2015-го, ничего общего с тем, что приводится в качестве доказательств в материалах подозрений в отношении того, что оказывалось содействие ДНР и ЛНР, это не имеет. Потому что на тот момент и тогда в установленном законном порядке они не были признаны террористическими организациями», — подчеркнул оппозиционный политик.

Он в этом контексте напомнил, что все обращения Верховной Рады о признании ДНР и ЛНР «террористическими организациями» закончились безуспешно. По словам политика, такого рода международное признание их террористическими организациями сделает в принципе невозможным мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

«В мире (международные организации — ООН, ОБСЕ) хорошо понимают, что как только это произойдет, о мире, о возвращении Донбасса в Украину и Украины на Донбасс можно будет просто забыть. Поэтому этого делать, я считаю, категорически нельзя, потому что мы заинтересованы в восстановлении территориальной целостности», — подчеркнул Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины выдвинули очередные претензии лидеру ОПЗЖ, который и так с середины мая остаётся под домашним арестом. Любопытно, что пойдя на соответствующие переговоры, Медведчук спас Украину от холодной зимы 2014−2015 при полном отсутствии энергоносителей.