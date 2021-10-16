Москва, , 11:22 — REGNUM Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров заявил, что морской инцидент с американским эсминцем Chafee у границ Российской Федерации в Японском море — это провокация американских властей. Об этом Хмыров заявил в интервью «Газете.ру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить государственную границу Российской Федерации в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц» смог пресечь данное нарушение.

Министерство обороны России вызвало американского военного атташе. Офицеру ВС США было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee.

«Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние», — считает контр-адмирал Хмыров.

Он также подчеркнул, что ВМФ России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод России. Однако подобные инциденты стали уже тенденцией.

«То, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства», — сказал Хмыров.