Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 16 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту кражи из дома пенсионера в селе Ванавара Эвенкийского района более 200 тыс. рублей. В совершении преступления признались трое местных школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, подозреваемые 14−15 лет знали, что пенсионера долгое время не будет дома, и несколько раз забирались в жилище, каждый раз похищая разные суммы денег.

Обнаружив пропажу накоплений, потерпевший по возвращении обратился в полицию. Подростки к настоящему времени вернули часть денег, которые не успели потратить. Оставшееся возместили мужчине законные представители школьников.

«В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, другому в виде личного присмотра законным представителем», — добавили в управлении.