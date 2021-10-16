Москва, 16 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Приветствие участникам и гостям XXXI турнира «ВТБ Кубок Кремля», который начнется в Москве 16 октября и продлится до 24 октября, направил президент России Владимир Путин. Текст приветственной телеграммы 16 октября обнародован на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вновь российская столица становится центром мирового тенниса, и у многочисленных поклонников этой зрелищной игры появилась прекрасная возможность воочию наблюдать за красивыми, динамичными поединками сильнейших спортсменов планеты», — говорится в послании.

Также Путин отметил, что Россия по праву гордится достижениями отечественных теннисистов, являющихся победителями и призёрами самых престижных международных соревнований, которые отлично выступили на прошлогоднем итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на Олимпийских играх в Токио и в других авторитетных состязаниях.

«Уверен, что турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт, как всегда, успешно, станет большим, праздничным событием в международной спортивной жизни, подарит всем яркие, незабываемые эмоции и впечатления», — заключил российский лидер.

Отметим, матчи турнира «ВТБ Кубок Кремля» будут проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во дворце спорта «Лужники».