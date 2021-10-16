Путин приветствовал участников теннисного турнира «Кубок Кремля»
Москва, 16 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Приветствие участникам и гостям XXXI турнира «ВТБ Кубок Кремля», который начнется в Москве 16 октября и продлится до 24 октября, направил президент России Владимир Путин. Текст приветственной телеграммы 16 октября обнародован на сайте Кремля.
«Вновь российская столица становится центром мирового тенниса, и у многочисленных поклонников этой зрелищной игры появилась прекрасная возможность воочию наблюдать за красивыми, динамичными поединками сильнейших спортсменов планеты», — говорится в послании.
Также Путин отметил, что Россия по праву гордится достижениями отечественных теннисистов, являющихся победителями и призёрами самых престижных международных соревнований, которые отлично выступили на прошлогоднем итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на Олимпийских играх в Токио и в других авторитетных состязаниях.
«Уверен, что турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт, как всегда, успешно, станет большим, праздничным событием в международной спортивной жизни, подарит всем яркие, незабываемые эмоции и впечатления», — заключил российский лидер.
Отметим, матчи турнира «ВТБ Кубок Кремля» будут проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во дворце спорта «Лужники».