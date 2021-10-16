Село Чара, Забайкальский край, 16 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В селе Чара Каларского округа Забайкалья 16 октября начал работу современный инфекционный модуль Центральной окружной больницы. Как сообщил глава Каларского муниципального округа Сергей Климович, проектирование и строительство нового учреждения полностью взяли на себя акционеры компании «Удоканская медь» (входит в холдинг USM Алишера Усманова). Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Цитата со страницы Байкальская Горная компания На Удокане

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В настоящее время в «красной зоне» стационара проходят лечение четыре пациента с симптомами COVID-19. Всего в больнице занято 14 койко-мест из 20. В распоряжении моностационара на сегодня — около 200 единиц медоборудования и мебели.

Его площадь составляет более 1,2 тысячи квадратных метров. Лечение в модуле могут проходить одновременно 20 пациентов, в том числе самые тяжелые, нуждающиеся в использовании аппаратов ИВЛ.

Корпус модульного здания включает приемное отделение с двумя смотровыми комнатами, десять благоустроенных палат с отдельными входами, две палаты интенсивной терапии, а также лабораторию для иммуноферментного анализа на антитела к коронавирусной инфекции, мобильный рентген-аппарат и кислородные концентраторы.

«Аналогов нового модуля по качеству оснащения у нас в регионе нет, это одно из лучших мест для лечения коронавируса во всем Забайкальском крае. В модуле работает автоматизированная система слежения за здоровьем пациентов, есть видеонаблюдение, поэтому мы имеем возможность контролировать состояние больных фактически в режиме реального времени, что позволяет выигрывать у болезни драгоценные часы, оперативно принимать решения. Здесь же работает лаборатория, мы можем проводить ПЦР-тестирование на COVID-19», — пояснил главный врач ГУЗ Каларской районной больницы Баяр Бадмаев.

Рядом с модулем построено комфортное жильё для медицинского персонала. Также на территории больницы проведено благоустройство: построены подъездные дороги к каждому боксу для машин скорой помощи, пешеходные тротуары и площадки.

Напомним, в Каларском округе расположено крупнейшее в России месторождение меди, где сегодня ведется активное строительство горно-металлургического комбината «Удокан». Всего на борьбу с пандемией инвестор направил около 350 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 16 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 72 549, причём 262 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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